Woundtech
Woundtech משכורות

המשכורת של Woundtech נעה בין $5,213 בפיצוי כולל בשנה עבור שירות לקוחות ברמה הנמוכה לבין $203,975 עבור פיתוח עסקי ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Woundtech. עודכן לאחרונה: 9/2/2025

$160K

פיתוח עסקי
$204K
שירות לקוחות
$5.2K
מנהל תוכנית
$189K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Woundtech הוא פיתוח עסקי at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $203,975. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Woundtech הוא $189,050.

משאבים נוספים