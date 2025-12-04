ספריית חברות
WorkWave
הפיצוי הכולל הממוצע של מעצב מוצר in United States ב-WorkWave נע בין $80.4K לבין $117K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של WorkWave. עדכון אחרון: 12/4/2025

השכר הכולל הממוצע

$91.1K - $106K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$80.4K$91.1K$106K$117K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב WorkWave?

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מעצב מוצר ב-WorkWave in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $116,620. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-WorkWave עבור תפקיד מעצב מוצר in United States הוא $80,360.

