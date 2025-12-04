ספריית חברות
הפיצוי הכולל הממוצע של שירות לקוחות in United States ב-WorkWave נע בין $55.1K לבין $78.2K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של WorkWave. עדכון אחרון: 12/4/2025

השכר הכולל הממוצע

$62.6K - $74.1K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$55.1K$62.6K$74.1K$78.2K
טווח שכיח
טווח אפשרי

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור שירות לקוחות ב-WorkWave in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $78,200. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-WorkWave עבור תפקיד שירות לקוחות in United States הוא $55,080.

