  שכר
  כותב טכני

  כל שכר כותב טכני

Workday כותב טכני שכר

פיצוי כותב טכני in United States ב-Workday מגיע ל-$118K ל-year עבור P2. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$136K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Workday. עדכון אחרון: 11/2/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$118K
$105K
$12.5K
$0
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בWorkday, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור כותב טכני ב-Workday in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $168,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Workday עבור תפקיד כותב טכני in United States הוא $121,750.

משאבים נוספים