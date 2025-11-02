ספריית חברות
Workday
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

Workday מהנדס תוכנה שכר

פיצוי מהנדס תוכנה in United States ב-Workday נע בין $139K ל-year עבור P1 לבין $579K ל-year עבור P6. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$265K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Workday. עדכון אחרון: 11/2/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
P1
Software Engineer (SWE) I(רמת כניסה)
$139K
$120K
$12.7K
$7.2K
P2
SWE II
$165K
$135K
$21.2K
$8.8K
P3
SWE III
$222K
$165K
$46.8K
$9.3K
P4
Senior SWE
$294K
$205K
$70.6K
$18.1K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בWorkday, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)



כותרות כלולות

מהנדס למידת מכונה

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס תוכנה בקרת איכות (QA)

מהנדס תוכנה אבטחה

מהנדס אמינות אתר

מהנדס תוכנה לייצור

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Workday in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $578,599. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Workday עבור תפקיד מהנדס תוכנה in United States הוא $255,000.

משאבים נוספים