חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס מכירות ב-Workday in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $295,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.