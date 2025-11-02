Workday מנהל תוכנית שכר

פיצוי מנהל תוכנית in United States ב-Workday נע בין $139K ל-year עבור P2 לבין $261K ל-year עבור P5. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$224K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Workday. עדכון אחרון: 11/2/2025

שם הרמה סה"כ בסיס מניות (/yr) בונוס P1 Associate PM $ -- $ -- $ -- $ -- P2 Senior Associate PM $139K $114K $14.7K $10.5K P3 Program Manager $189K $146K $31.8K $11.4K P4 Senior PM $246K $180K $48.8K $17K צפה 2 רמות נוספות

הגשות שכר אחרונות

לוח זמני הבשלה עיקרי 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 סוג מניות RSU בWorkday, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 6.25 % רבעוני )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 6.25 % רבעוני )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 6.25 % רבעוני )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Workday ?

