חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור הצלחת לקוח ב-Workday in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $245,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.