הפיצוי הכולל הממוצע של קופירייטר in United Kingdom ב-Workday נע בין £63.6K לבין £88.6K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Workday. עדכון אחרון: 11/2/2025

השכר הכולל הממוצע

£68.1K - £80.2K
United Kingdom
טווח שכיח
טווח אפשרי
£63.6K£68.1K£80.2K£88.6K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בWorkday, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור קופירייטר ב-Workday in United Kingdom עומדת על תגמול כולל שנתי של £88,569. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Workday עבור תפקיד קופירייטר in United Kingdom הוא £63,588.

