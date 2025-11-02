Workday קופירייטר שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של קופירייטר in United Kingdom ב-Workday נע בין £63.6K לבין £88.6K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Workday. עדכון אחרון: 11/2/2025

השכר הכולל הממוצע £68.1K - £80.2K United Kingdom טווח שכיח טווח אפשרי £63.6K £68.1K £80.2K £88.6K טווח שכיח טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד קופירייטר דיווחים ב Workday כדי לפתוח! הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו! 💰 צפה בהכל משכורות 💪 תרום המשכורת שלך

+ £43.9K + £67.4K + £15.1K + £26.5K + £16.7K Don't get lowballed

לוח זמני הבשלה עיקרי 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 סוג מניות RSU בWorkday, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 6.25 % רבעוני )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 6.25 % רבעוני )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 6.25 % רבעוני )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Workday ?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך הירשם למשכורות קופירייטר מאומתות . תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד → הכנס את כתובת המייל שלך הכנס את כתובת המייל שלך הירשם אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.