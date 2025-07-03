ספריית חברות
Wittur Elevator Components
Wittur Elevator Components משכורות

המשכורת החציונית של Wittur Elevator Components היא $65,398 עבור מהנדס מכונות . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Wittur Elevator Components. עודכן לאחרונה: 11/19/2025

מהנדס מכונות
$65.4K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Wittur Elevator Components הוא מהנדס מכונות at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $65,398. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Wittur Elevator Components הוא $65,398.

