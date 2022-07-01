ספריית חברות
Wisk
Wisk משכורות

המשכורת של Wisk נעה בין $100,500 בפיצוי כולל בשנה עבור מעצב מוצר ברמה הנמוכה לבין $232,155 עבור מהנדס חומרה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Wisk. עודכן לאחרונה: 9/11/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $176K
מהנדס תעופה וחלל
$153K
מהנדס חומרה
$232K

משאבי אנוש
$133K
מהנדס מכונות
$216K
מעצב מוצר
$101K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Wisk הוא מהנדס חומרה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $232,155. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Wisk הוא $164,130.

