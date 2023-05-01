ספריית חברות
WisdomTree
WisdomTree משכורות

המשכורת של WisdomTree נעה בין $85,570 בפיצוי כולל בשנה עבור עוזר אדמיניסטרטיבי ברמה הנמוכה לבין $338,300 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של WisdomTree. עודכן לאחרונה: 9/11/2025

$160K

עוזר אדמיניסטרטיבי
$85.6K
אנליסט עסקי
$151K
אנליסט נתונים
$87.4K

מנהל מוצר
$338K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-WisdomTree הוא מנהל מוצר at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $338,300. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-WisdomTree הוא $119,093.

משאבים נוספים