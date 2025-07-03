ספריית חברות
Wilo Group
Wilo Group משכורות

המשכורת החציונית של Wilo Group היא $4,183 עבור מהנדס חומרים . עודכן לאחרונה: 10/10/2025

$160K

מהנדס חומרים
$4.2K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Wilo Group הוא מהנדס חומרים at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $4,183. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Wilo Group הוא $4,183.

