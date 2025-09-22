ספריית חברות
פיצוי מהנדס תוכנה in Brazil ב-WEX נע בין R$118K ל-year עבור Software Engineer II לבין R$168K ל-year עבור Software Engineer III. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Brazil מגיעה ל-R$153K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של WEX. עדכון אחרון: 9/22/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Software Engineer I
(רמת כניסה)
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer II
R$118K
R$102K
R$11.8K
R$4.9K
Software Engineer III
R$168K
R$155K
R$0
R$13.4K
Software Engineer IV
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
צפה 3 רמות נוספות
R$885K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שכר התמחויות

מה הן דרגות הקריירה ב WEX?

כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

מהנדס תוכנה בק-אנד

שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a מהנדס תוכנה at WEX in Brazil sits at a yearly total compensation of R$198,930. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at WEX for the מהנדס תוכנה role in Brazil is R$154,969.

משאבים נוספים