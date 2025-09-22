פיצוי מהנדס תוכנה in Brazil ב-WEX נע בין R$118K ל-year עבור Software Engineer II לבין R$168K ל-year עבור Software Engineer III. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Brazil מגיעה ל-R$153K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של WEX. עדכון אחרון: 9/22/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Software Engineer I
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer II
R$118K
R$102K
R$11.8K
R$4.9K
Software Engineer III
R$168K
R$155K
R$0
R$13.4K
Software Engineer IV
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
