WeTransfer
  Greater Amsterdam Area

WeTransfer מהנדס תוכנה שכר בGreater Amsterdam Area

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Greater Amsterdam Area ב-WeTransfer מגיעה ל-€90.7K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של WeTransfer. עדכון אחרון: 11/6/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
WeTransfer
Software Engineer
Amsterdam, NH, Netherlands
סה״כ לשנה
€90.7K
דרגה
Senior I
משכורת בסיס
€90.7K
Stock (/yr)
€0
בונוס
€0
שנים בחברה
2-4 שנים
שנות ניסיון
11+ שנים
מה הן דרגות הקריירה ב WeTransfer?
Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€78K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-WeTransfer in Greater Amsterdam Area עומדת על תגמול כולל שנתי של €138,432. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-WeTransfer עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Greater Amsterdam Area הוא €90,671.

