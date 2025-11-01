ספריית חברות
Westlake Chemical
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מדען נתונים

  • כל שכר מדען נתונים

Westlake Chemical מדען נתונים שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מדען נתונים in United States ב-Westlake Chemical מגיעה ל-$177K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Westlake Chemical. עדכון אחרון: 11/1/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Westlake Chemical
Data Scientist
Houston, TX
סה״כ לשנה
$177K
דרגה
L3
משכורת בסיס
$150K
Stock (/yr)
$7K
בונוס
$20K
שנים בחברה
5-10 שנים
שנות ניסיון
11+ שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Westlake Chemical?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות

תרום

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מדען נתונים מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-Westlake Chemical in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $185,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Westlake Chemical עבור תפקיד מדען נתונים in United States הוא $177,000.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Westlake Chemical

חברות קשורות

  • LinkedIn
  • Square
  • Facebook
  • Tesla
  • Flipkart
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים