  • שכר
  • אדריכל פתרונות

  • כל שכר אדריכל פתרונות

  • Pune Metropolitan Region

Western Union אדריכל פתרונות שכר בPune Metropolitan Region

חבילת הפיצוי החציונית של אדריכל פתרונות in Pune Metropolitan Region ב-Western Union מגיעה ל-₹4.2M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Western Union. עדכון אחרון: 11/6/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Western Union
Solution Architect
Pune, MH, India
סה״כ לשנה
₹4.2M
דרגה
Solution Architect
משכורת בסיס
₹4.2M
Stock (/yr)
₹0
בונוס
₹0
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
15 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Western Union?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
הגשות שכר אחרונות
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אדריכל פתרונות ב-Western Union in Pune Metropolitan Region עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹4,919,407. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Western Union עבור תפקיד אדריכל פתרונות in Pune Metropolitan Region הוא ₹4,442,591.

משאבים נוספים