ספריית חברות
Wellmark
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Wellmark משכורות

המשכורת החציונית של Wellmark היא $64,675 עבור מהנדס תוכנה . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Wellmark. עודכן לאחרונה: 9/20/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מהנדס תוכנה
$64.7K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Wellmark הוא מהנדס תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $64,675. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Wellmark הוא $64,675.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Wellmark

חברות קשורות

  • Airbnb
  • Spotify
  • Dropbox
  • Netflix
  • Snap
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים