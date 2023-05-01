ספריית חברות
WEKA
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

WEKA משכורות

המשכורת של WEKA נעה בין $145,884 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $323,375 עבור פיתוח עסקי ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של WEKA. עודכן לאחרונה: 9/20/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מהנדס תוכנה
Median $146K
פיתוח עסקי
$323K
מכירות
$225K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
מנהל הנדסת תוכנה
$322K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-WEKA הוא פיתוח עסקי at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $323,375. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-WEKA הוא $273,905.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור WEKA

חברות קשורות

  • Flipkart
  • Lyft
  • Airbnb
  • Uber
  • LinkedIn
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים