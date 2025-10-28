ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Netherlands ב-WEBB Traders מגיעה ל-€93.8K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של WEBB Traders. עדכון אחרון: 10/28/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
WEBB Traders
Software Engineer
Amsterdam, NH, Netherlands
סה״כ לשנה
€93.8K
דרגה
Junior
משכורת בסיס
€70.4K
Stock (/yr)
€0
בונוס
€23.5K
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
3 שנים
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-WEBB Traders in Netherlands עומדת על תגמול כולל שנתי של €103,782. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-WEBB Traders עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Netherlands הוא €93,847.

