Waze מהנדס תוכנה שכר בWarsaw Metropolitan Area

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Warsaw Metropolitan Area ב-Waze מגיעה ל-PLN 55.2K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Waze. עדכון אחרון: 9/30/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Waze
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
סה״כ לשנה
PLN 55.2K
דרגה
hidden
משכורת בסיס
PLN 55.2K
Stock (/yr)
PLN 0
בונוס
PLN 0
שנים בחברה
5-10 שנים
שנות ניסיון
5-10 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Waze?

PLN 160K

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Waze in Warsaw Metropolitan Area עומדת על תגמול כולל שנתי של PLN 96,234. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Waze עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Warsaw Metropolitan Area הוא PLN 55,200.

