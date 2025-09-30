ספריית חברות
Waymo
  San Francisco Bay Area

Waymo מנהל תוכנית טכנית שכר בSan Francisco Bay Area

פיצוי מנהל תוכנית טכנית in San Francisco Bay Area ב-Waymo נע בין $254K ל-year עבור L4 לבין $443K ל-year עבור L6. חבילת הפיצוי yearית החציונית in San Francisco Bay Area מגיעה ל-$495K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Waymo. עדכון אחרון: 9/30/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$254K
$179K
$46.3K
$28.4K
L5
$347K
$198K
$110K
$39.2K
L6
$443K
$252K
$142K
$50K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
WMU

בWaymo, WMUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

WMUs are Waymo's version of RSUs



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל תוכנית טכנית ב-Waymo in San Francisco Bay Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $515,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Waymo עבור תפקיד מנהל תוכנית טכנית in San Francisco Bay Area הוא $313,000.

משאבים נוספים