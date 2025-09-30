פיצוי מהנדס תוכנה in San Francisco Bay Area ב-Waymo נע בין $234K ל-year עבור L3 לבין $900K ל-year עבור L7. חבילת הפיצוי yearית החציונית in San Francisco Bay Area מגיעה ל-$355K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Waymo. עדכון אחרון: 9/30/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L3
$234K
$156K
$53.3K
$24.7K
L4
$316K
$198K
$90.9K
$26.5K
L5
$425K
$236K
$160K
$29.1K
L6
$573K
$273K
$265K
$35.4K
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בWaymo, WMUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)
WMUs are Waymo's version of RSUs
