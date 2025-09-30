ספריית חברות
Waymo מנהל תוכנית שכר בSan Francisco Bay Area

חבילת הפיצוי החציונית של מנהל תוכנית in San Francisco Bay Area ב-Waymo מגיעה ל-$194K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Waymo. עדכון אחרון: 9/30/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Waymo
Program Manager
Mountain View, CA
סה״כ לשנה
$194K
דרגה
L4
משכורת בסיס
$145K
Stock (/yr)
$27.5K
בונוס
$21.8K
שנים בחברה
0 שנים
שנות ניסיון
5 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Waymo?

$160K

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
WMU

בWaymo, WMUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

WMUs are Waymo's version of RSUs



שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a מנהל תוכנית at Waymo in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $332,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Waymo for the מנהל תוכנית role in San Francisco Bay Area is $228,500.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Waymo

