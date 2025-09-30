ספריית חברות
Waymo
Waymo מנהל מוצר שכר בSan Francisco Bay Area

חבילת הפיצוי החציונית של מנהל מוצר in San Francisco Bay Area ב-Waymo מגיעה ל-$418K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Waymo. עדכון אחרון: 9/30/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Waymo
Product Manager
San Francisco, CA
סה״כ לשנה
$418K
דרגה
L5
משכורת בסיס
$233K
Stock (/yr)
$150K
בונוס
$35K
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
7 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Waymo?

$160K

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
WMU

בWaymo, WMUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

WMUs are Waymo's version of RSUs



שאלות נפוצות

Kõrgeima palgaga מנהל מוצר ametikoha palgapakett ettevõttes Waymo in San Francisco Bay Area on aastase kogutasuga $575,791. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Waymo מנהל מוצר ametikoha keskmine aastane kogutasu in San Francisco Bay Area on $393,000.

