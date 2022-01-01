ספריית חברות
Waymo משכורות

המשכורת של Waymo נעה בין $59,623 בפיצוי כולל בשנה עבור טכנולוג מידע (IT) ברמה הנמוכה לבין $950,000 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Waymo. עודכן לאחרונה: 8/27/2025

$160K

מהנדס תוכנה
L3 $236K
L4 $317K
L5 $419K
L6 $576K
L7 $900K

מהנדס למידת מכונה

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס תוכנה ייצור

מהנדס מערכות

מדען מחקר

מנהל תוכנית טכנית
L4 $254K
L5 $327K
L6 $457K
מדען נתונים
L4 $255K
L5 $339K

מהנדס חומרה
L5 $394K
L6 $479K
מנהל מוצר
Median $418K
מנהל הנדסת תוכנה
Median $950K
מנהל תוכנית
Median $194K
משאבי אנוש
Median $145K
גיוס
Median $173K
מהנדס מכונות
Median $378K
רואה חשבון
$98K

רואה חשבון טכני

מנהל תפעול עסקי
$358K
אנליסט עסקי
$392K
פיתוח עסקי
$510K
מנהל מדעי נתונים
$390K
אנליסט פיננסי
$265K
טכנולוג מידע (IT)
$59.6K
תפעול שיווק
$209K
מעצב מוצר
$118K
מנהל פרויקט
$543K
חוקר UX
$125K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
WMU

בWaymo, WMUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

WMUs are Waymo's version of RSUs

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Waymo הוא מנהל הנדסת תוכנה עם תגמול כולל שנתי של $950,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Waymo הוא $338,893.

משאבים נוספים