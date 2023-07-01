ספריית חברות
Vyng
Vyng משכורות

המשכורת החציונית של Vyng היא $93,055 עבור מהנדס תוכנה . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Vyng. עודכן לאחרונה: 9/12/2025

$160K

מהנדס תוכנה
$93.1K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Vyng הוא מהנדס תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $93,055. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Vyng הוא $93,055.

