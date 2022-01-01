ספריית חברות
VTS
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

VTS משכורות

המשכורת של VTS נעה בין $88,200 בפיצוי כולל בשנה עבור אנליסט עסקי ברמה הנמוכה לבין $850,944 עבור מגייס ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של VTS. עודכן לאחרונה: 11/13/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
מהנדס תוכנה
Median $115K

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מנהל הנדסת תוכנה
Median $155K
מעצב מוצר
Median $92K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

87 23
87 23
מנהל מוצר
Median $116K
אנליסט עסקי
$88.2K
שירות לקוחות
$118K
הצלחת לקוח
$179K
מדען נתונים
$161K
מהנדס חומרה
$107K
מנהל פרויקט
$114K
מגייס
$851K
מכירות
$189K
מהנדס מכירות
$161K
אנליסט אבטחת מידע
$116K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בVTS, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בVTS, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

יש לך שאלה? שאל את הקהילה.

בקר בקהילת Levels.fyi כדי להתחבר עם עובדים מחברות שונות, לקבל טיפים לקריירה ועוד.

בקר עכשיו!

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-VTS הוא מגייס at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $850,944. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-VTS הוא $116,920.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור VTS

חברות קשורות

  • Pluralsight
  • BlueVine
  • Bluecrew
  • Bamboo Rose
  • Shiftsmart
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים