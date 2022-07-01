ספריית חברות
Voloridge Investment Management משכורות

המשכורת של Voloridge Investment Management נעה בין $78,499 בפיצוי כולל בשנה עבור אנליסט נתונים ברמה הנמוכה לבין $489,600 עבור מנהל מדעי נתונים ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Voloridge Investment Management. עודכן לאחרונה: 10/17/2025

מהנדס תוכנה
Median $200K
אנליסט נתונים
$78.5K
מנהל מדעי נתונים
$490K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

מדען נתונים
$248K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Voloridge Investment Management הוא מנהל מדעי נתונים at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $489,600. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Voloridge Investment Management הוא $224,176.

משאבים נוספים