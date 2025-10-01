ספריית חברות
VMware
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Sofia City Province

VMware מהנדס תוכנה שכר בSofia City Province

פיצוי מהנדס תוכנה in Sofia City Province ב-VMware נע בין BGN 45K ל-year עבור P1 לבין BGN 224K ל-year עבור Staff Engineer 2. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Sofia City Province מגיעה ל-BGN 115K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של VMware. עדכון אחרון: 10/1/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
הוסף תגמולהשווה רמות
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
MTS 1
P1(רמת כניסה)
BGN 45K
BGN 38.8K
BGN 3.9K
BGN 2.3K
MTS 2
P2
BGN 73.9K
BGN 56.8K
BGN 11.5K
BGN 5.6K
MTS 3
P3
BGN 101K
BGN 79.2K
BGN 15.8K
BGN 5.5K
Senior MTS
P4
BGN 121K
BGN 93.9K
BGN 18.9K
BGN 7.8K
צפה 5 רמות נוספות
הוסף תגמולהשווה רמות

BGN 278K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בVMware, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (12.50% חצי שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (12.50% חצי שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (12.50% חצי שנתי)



קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מהנדס תוכנה מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס רשתות

מהנדס תוכנה בדיקות איכות

מהנדס תוכנה ייצור

מהנדס אמינות אתר

מהנדס מערכות

שאלות נפוצות

VMware in Sofia City Province میں מהנדס תוכנה کے لیے سب سے زیادہ تنخواہ والا پیکیج سالانہ کل معاوضہ BGN 224,075 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
VMware میں מהנדס תוכנה کردار in Sofia City Province کے لیے رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ BGN 108,363 ہے۔

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור VMware

חברות קשורות

  • Qualtrics
  • DigitalOcean
  • LivePerson
  • Microsoft
  • Oracle
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים