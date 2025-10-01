פיצוי מהנדס תוכנה in New York City Area ב-VMware נע בין $133K ל-year עבור P1 לבין $295K ל-year עבור Staff Engineer 1. חבילת הפיצוי yearית החציונית in New York City Area מגיעה ל-$184K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של VMware. עדכון אחרון: 10/1/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
MTS 1
$133K
$110K
$6.7K
$16.7K
MTS 2
$155K
$129K
$12.2K
$13.7K
MTS 3
$182K
$154K
$13.8K
$13.8K
Senior MTS
$205K
$180K
$18.9K
$6.6K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בVMware, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (12.50% חצי שנתי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (12.50% חצי שנתי)
25% בוקע ב 4th-שנה (12.50% חצי שנתי)
כותרות כלולותהגש כותרת חדשה