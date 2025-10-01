ספריית חברות
VMware
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • New York City Area

VMware מהנדס תוכנה שכר בNew York City Area

פיצוי מהנדס תוכנה in New York City Area ב-VMware נע בין $133K ל-year עבור P1 לבין $295K ל-year עבור Staff Engineer 1. חבילת הפיצוי yearית החציונית in New York City Area מגיעה ל-$184K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של VMware. עדכון אחרון: 10/1/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
MTS 1
P1(רמת כניסה)
$133K
$110K
$6.7K
$16.7K
MTS 2
P2
$155K
$129K
$12.2K
$13.7K
MTS 3
P3
$182K
$154K
$13.8K
$13.8K
Senior MTS
P4
$205K
$180K
$18.9K
$6.6K
$160K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בVMware, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (12.50% חצי שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (12.50% חצי שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (12.50% חצי שנתי)



כותרות כלולות

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס רשתות

מהנדס תוכנה בדיקות איכות

מהנדס תוכנה ייצור

מהנדס אמינות אתר

מהנדס מערכות

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-VMware in New York City Area עומדת על תגמול כולל שנתי של $295,400. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-VMware עבור תפקיד מהנדס תוכנה in New York City Area הוא $155,000.

משרות מובילות

משאבים נוספים