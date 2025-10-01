ספריית חברות
VMware
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

  • Greater Los Angeles Area

VMware מהנדס תוכנה שכר בGreater Los Angeles Area

פיצוי מהנדס תוכנה in Greater Los Angeles Area ב-VMware נע בין $175K ל-year עבור P2 לבין $480K ל-year עבור Staff Engineer 2. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Los Angeles Area מגיעה ל-$175K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של VMware. עדכון אחרון: 10/1/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
הוסף תגמולהשווה רמות
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
MTS 1
P1(רמת כניסה)
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 2
P2
$175K
$132K
$26.3K
$16.1K
MTS 3
P3
$170K
$148K
$8.9K
$13.6K
Senior MTS
P4
$236K
$180K
$35.8K
$20.7K
צפה 5 רמות נוספות
הוסף תגמולהשווה רמות

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות
שכר התמחויות

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בVMware, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (12.50% חצי שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (12.50% חצי שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (12.50% חצי שנתי)



קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מהנדס תוכנה מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס רשתות

מהנדס תוכנה בדיקות איכות

מהנדס תוכנה ייצור

מהנדס אמינות אתר

מהנדס מערכות

שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a מהנדס תוכנה at VMware in Greater Los Angeles Area sits at a yearly total compensation of $480,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at VMware for the מהנדס תוכנה role in Greater Los Angeles Area is $200,755.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור VMware

חברות קשורות

  • Qualtrics
  • DigitalOcean
  • LivePerson
  • Microsoft
  • Oracle
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים