פיצוי מהנדס תוכנה in Greater Dublin Area ב-VMware נע בין €85.9K ל-year עבור P2 לבין €153K ל-year עבור P4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Dublin Area מגיעה ל-€132K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של VMware. עדכון אחרון: 10/1/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
MTS 1
€ --
€ --
€ --
€ --
MTS 2
€85.9K
€66K
€10.5K
€9.4K
MTS 3
€113K
€83.6K
€19.8K
€9.2K
Senior MTS
€153K
€107K
€32.8K
€12.8K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בVMware, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (12.50% חצי שנתי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (12.50% חצי שנתי)
25% בוקע ב 4th-שנה (12.50% חצי שנתי)
