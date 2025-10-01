פיצוי מהנדס תוכנה in Bulgaria ב-VMware נע בין BGN 45K ל-year עבור P1 לבין BGN 224K ל-year עבור Staff Engineer 2. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Bulgaria מגיעה ל-BGN 113K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של VMware. עדכון אחרון: 10/1/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
MTS 1
BGN 45K
BGN 38.8K
BGN 3.9K
BGN 2.3K
MTS 2
BGN 73.9K
BGN 56.8K
BGN 11.5K
BGN 5.6K
MTS 3
BGN 99.6K
BGN 78.5K
BGN 15.3K
BGN 5.7K
Senior MTS
BGN 121K
BGN 93.9K
BGN 18.9K
BGN 7.8K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בVMware, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (12.50% חצי שנתי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (12.50% חצי שנתי)
25% בוקע ב 4th-שנה (12.50% חצי שנתי)
