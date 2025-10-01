פיצוי מנהל מוצר in Greater Bengaluru ב-VMware נע בין ₹3.61M ל-year עבור P3 לבין ₹13.27M ל-year עבור P6. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Bengaluru מגיעה ל-₹6.29M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של VMware. עדכון אחרון: 10/1/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
P3
₹3.61M
₹3.12M
₹283K
₹208K
P4
₹7.14M
₹5.15M
₹1.58M
₹413K
P5
₹11.43M
₹6.88M
₹3.46M
₹1.08M
P6
₹13.27M
₹8.27M
₹3.3M
₹1.69M
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בVMware, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (12.50% חצי שנתי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (12.50% חצי שנתי)
25% בוקע ב 4th-שנה (12.50% חצי שנתי)