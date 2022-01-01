ספריית חברות
VK משכורות

המשכורת של VK נעה בין $16,887 בפיצוי כולל בשנה עבור מנהל תפעול עסקי ברמה הנמוכה לבין $201,000 עבור מנהל מדעי נתונים ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של VK. עודכן לאחרונה: 9/16/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Junior Software Engineer $20.5K
Software Engineer $42.8K
Senior Software Engineer $64.9K
Lead Software Engineer $72.8K

מהנדס אייאוס

מהנדס אנדרואיד

מהנדס תוכנה מובייל

מהנדס תוכנה פרונט-אנד

מהנדס למידת מכונה

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס תוכנה בדיקות איכות

מהנדס נתונים

מהנדס תוכנה ייצור

מהנדס תוכנה אבטחה

מהנדס דבאופס

מהנדס אמינות אתר

מדען נתונים
Junior Data Scientist $20.4K
Data Scientist $42.6K
Senior Data Scientist $57.7K
מנהל מוצר
Product Manager $52K
Senior Product Manager $48.8K

אנליסט נתונים
Median $39K
מנהל הנדסת תוכנה
Median $80.2K
מעצב מוצר
Median $36.6K

מעצב ממשק משתמש

מנהל פרויקט
Median $45.4K
אנליסט אבטחת סייבר
Median $30K
שיווק
Median $31.5K
מנהל תפעול עסקי
$16.9K
אנליסט עסקי
$18.2K
פיתוח עסקי
$47.2K
מנהל מדעי נתונים
$201K
מהנדס חומרה
$101K
משאבי אנוש
$31.8K
טכנולוג מידע (IT)
$47K
משפטי
$32K
גיוס
$37.3K
ארכיטקט פתרונות
$62.6K

אדריכל נתונים

מנהל תוכנית טכנית
$70.2K
חוקר UX
$34.7K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בVK, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

שאלות נפוצות

VK에서 보고된 최고 급여 직무는 מנהל מדעי נתונים at the Common Range Average level이며 연간 총 보상은 $201,000입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
VK에서 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $42,804입니다.

