הפיצוי הכולל הממוצע של פיתוח ארגוני ב-Vizient נע בין $172K לבין $240K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Vizient. עדכון אחרון: 12/6/2025

השכר הכולל הממוצע

$185K - $217K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$172K$185K$217K$240K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Vizient?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור פיתוח ארגוני ב-Vizient עומדת על תגמול כולל שנתי של $239,850. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Vizient עבור תפקיד פיתוח ארגוני הוא $172,200.

משאבים נוספים

