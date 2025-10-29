ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של מעצב מוצר in United States ב-Vivian Health מגיעה ל-$221K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Vivian Health. עדכון אחרון: 10/29/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Vivian Health
Product Designer
Helena, MT
סה״כ לשנה
$221K
דרגה
-
משכורת בסיס
$193K
Stock (/yr)
$16K
בונוס
$12K
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
15 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Vivian Health?
הגשות שכר אחרונות
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מעצב מוצר ב-Vivian Health in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $230,640. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Vivian Health עבור תפקיד מעצב מוצר in United States הוא $201,000.

