VITAC
VITAC משכורות

המשכורת החציונית של VITAC היא $236,175 עבור שירות לקוחות . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של VITAC. עודכן לאחרונה: 9/16/2025

$160K

שירות לקוחות
$236K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-VITAC הוא שירות לקוחות at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $236,175. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-VITAC הוא $236,175.

משאבים נוספים