ספריית חברות
Visual Data Media Services
Visual Data Media Services משכורות

המשכורת של Visual Data Media Services נעה בין $32,249 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $110,550 עבור אנליסט נתונים ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Visual Data Media Services. עודכן לאחרונה: 9/16/2025

$160K

אנליסט נתונים
$111K
תפעול שיווק
$45.7K
מכירות
$79.6K

מהנדס תוכנה
$32.2K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Visual Data Media Services הוא אנליסט נתונים at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $110,550. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Visual Data Media Services הוא $62,653.

