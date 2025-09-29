ספריית חברות
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

Visma מהנדס תוכנה שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Norway ב-Visma מגיעה ל-NOK 700K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Visma. עדכון אחרון: 9/29/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Visma
Web Developer
Oslo, OS, Norway
סה״כ לשנה
NOK 700K
דרגה
L2
משכורת בסיס
NOK 700K
Stock (/yr)
NOK 0
בונוס
NOK 0
שנים בחברה
3 שנים
שנות ניסיון
3 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Visma?

NOK 1.64M

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Visma in Norway עומדת על תגמול כולל שנתי של NOK 1,440,968. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Visma עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Norway הוא NOK 699,677.

