הפיצוי הכולל הממוצע של תפעול עסקי ב-Vise נע בין $166K לבין $236K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Vise. עדכון אחרון: 12/7/2025

השכר הכולל הממוצע $188K - $214K United States טווח שכיח טווח אפשרי $166K $188K $214K $236K טווח שכיח טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד תפעול עסקי דיווחים ב Vise כדי לפתוח! הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו! 💰 צפה בהכל משכורות 💪 תרום המשכורת שלך

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Vise ?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך הירשם למשכורות תפעול עסקי מאומתות . תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל.