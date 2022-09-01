ספריית חברות
Virginia Tech
Virginia Tech משכורות

המשכורת של Virginia Tech נעה בין $33,150 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס ביו-רפואי ברמה הנמוכה לבין $91,540 עבור מהנדס חומרים ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Virginia Tech. עודכן לאחרונה: 9/1/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $80K
Graduate Research Assistant
Median $34.6K
מדען נתונים
Median $68.6K

מהנדס חומרה
Median $42K
מהנדס ביו-רפואי
$33.2K
מהנדס כימיה
$51K

מהנדס מחקר

טכנולוג מידע (IT)
$78K
מהנדס חומרים
$91.5K
ארכיטקט פתרונות
$75.4K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Virginia Tech הוא מהנדס חומרים at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $91,540. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Virginia Tech הוא $68,640.

