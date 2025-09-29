ספריית חברות
Virgin Orbit
Virgin Orbit מהנדס תוכנה שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in United States ב-Virgin Orbit מגיעה ל-$65K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Virgin Orbit. עדכון אחרון: 9/29/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Virgin Orbit
Software Engineer
Long Beach, CA
סה״כ לשנה
$65K
דרגה
L3
משכורת בסיס
$65K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$0
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
1 שנה
מה הן דרגות הקריירה ב Virgin Orbit?

$160K

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Virgin Orbit in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $231,490. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Virgin Orbit עבור תפקיד מהנדס תוכנה in United States הוא $65,000.

משאבים נוספים