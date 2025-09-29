ספריית חברות
Virgin Orbit
  • שכר
  • מהנדס מכונות

  • כל שכר מהנדס מכונות

Virgin Orbit מהנדס מכונות שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס מכונות in United States ב-Virgin Orbit מגיעה ל-$117K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Virgin Orbit. עדכון אחרון: 9/29/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Virgin Orbit
Test Engineer
Long Beach, CA
סה״כ לשנה
$117K
דרגה
-
משכורת בסיס
$100K
Stock (/yr)
$7K
בונוס
$10K
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
4 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Virgin Orbit?

$160K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a מהנדס מכונות at Virgin Orbit in United States sits at a yearly total compensation of $150,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Virgin Orbit for the מהנדס מכונות role in United States is $100,000.

משרות מובילות

משאבים נוספים