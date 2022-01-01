ספריית חברות
VIP.com 唯品会
VIP.com 唯品会 משכורות

המשכורת החציונית של VIP.com 唯品会 היא $58,665 עבור אנליסט נתונים . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של VIP.com 唯品会. עודכן לאחרונה: 10/9/2025

$160K

אנליסט נתונים
$58.7K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-VIP.com 唯品会 הוא אנליסט נתונים at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $58,665. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-VIP.com 唯品会 הוא $58,665.

