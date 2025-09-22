ספריית חברות
Vinted
Vinted משאבי אנוש שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של משאבי אנוש in Lithuania ב-Vinted נע בין €41.7K לבין €59.3K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Vinted. עדכון אחרון: 9/22/2025

השכר הכולל הממוצע

€47.4K - €56.2K
Lithuania
טווח שכיח
טווח אפשרי
€41.7K€47.4K€56.2K€59.3K
טווח שכיח
טווח אפשרי

€141K

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בVinted, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור משאבי אנוש ב-Vinted in Lithuania עומדת על תגמול כולל שנתי של €59,260. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Vinted עבור תפקיד משאבי אנוש in Lithuania הוא €41,740.

משאבים נוספים