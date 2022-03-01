ספריית חברות
Vinted
Vinted משכורות

המשכורת של Vinted נעה בין $33,163 בפיצוי כולל בשנה עבור גיוס ברמה הנמוכה לבין $127,917 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Vinted. עודכן לאחרונה: 10/9/2025

$160K

מהנדס תוכנה
IC2 $49.6K
IC3 $79.6K

מהנדס תוכנה בק-אנד

גיוס
Median $33.2K
פיתוח עסקי
$73.3K

אנליסט נתונים
$73.1K
מדען נתונים
$90K
משאבי אנוש
$58.6K
משפטי
$110K
תפעול שיווק
$49.7K
מעצב מוצר
$70.1K
מנהל מוצר
$99.5K
מנהל הנדסת תוכנה
$128K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בVinted, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

משאבים נוספים