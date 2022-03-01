ספריית חברות
Vinted
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Vinted הטבות

השווה

שווי כולל משוער: $1,545

ביטוח, בריאות ורווחה
  • Free Lunch

  • Health Insurance

  • Paternity Leave

  • Maternity Leave

  • PTO (Vacation / Personal Days)

  • Free Snacks $730

  • Gym On-Site $300

  • Gym / Wellness Reimbursement

  • Sick Time

    Unlimited

    • בית
  • Remote Work

  • Relocation Bonus

    • כספי ופנסיה
  • Employee Stock Purchase Program (ESPP)

    • תוספות והנחות
  • Employee Credit

  • Learning and Development

  • Employee Discount

  • Tuition Reimbursement

    • אחר
  • Pet Friendly Workplace

    • משרות מובילות

      לא נמצאו משרות מובילות עבור Vinted

    חברות קשורות

    • Snapdeal
    • Freshly
    • Jane
    • Tradesy
    • Depop
    • ראה את כל החברות ➜

    משאבים נוספים