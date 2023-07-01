ספריית חברות
Vimocity
Vimocity משכורות

המשכורת החציונית של Vimocity היא $190,950 עבור מהנדס תוכנה . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Vimocity. עודכן לאחרונה: 10/9/2025

$160K

מהנדס תוכנה
$191K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Vimocity הוא מהנדס תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $190,950. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Vimocity הוא $190,950.

